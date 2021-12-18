В Пакистане при взрыве в банке погибли минимум 14 человек
Минимум 14 человек погибли при взрыве в банке в пакистанском городе Карачи. Еще 12 человек получили ранения. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает издание Express Tribune.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопления газа в канализационной сети. Большая часть погибших и пострадавших — клиенты и сотрудники банка.
В минздраве страны подтвердили число пострадавших и погибших. Точные причины инцидента выясняются, не исключается террористический акт.
До этого, 15 августа, в Карачи произошел взрыв в кузове бортового грузовика. В результате 11 человек погибли и еще 10 ранены.
10 августа жертвой взрыва в пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, стал один человек, еще четверо пострадали. Причиной взрыва стала ручная граната, а произошедшее случилось в магазине, где продавались национальные флаги ко Дню независимости Пакистана.