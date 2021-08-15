В Пакистане от взрыва брошенной в грузовик гранаты погибли 11 человек

В городе Карачи на юге Пакистана в кузове бортового грузовика произошел взрыв, в результате 11 человек погибли и еще 10 ранены. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию и спасательные службы.

По данным полиции, во время инцидента была использована граната, о чем свидетельствуют остатки, обнаруженные на месте взрыва.

«Мы не можем конкретно сказать, кто стоял за нападением. Это может быть семейный спор, который мы пытаемся установить, или террористический акт. Но пока у нас нет доказательств, нельзя сказать точно. На данном этапе пока преждевременно что-либо говорить», — сказал дополнительный генеральный инспектор полиции Имран Якуб.

Он признал, что из-за празднования Дня независимости на улицах было много людей. Сейчас полиция пытается определить, была ли граната уже внутри грузовика или она была брошена в автомобиль.

Ранее начальник отдела по борьбе с терроризмом Раджа Умар Хаттаб сообщил, что есть вероятность нападения с ручной гранатой.

«Граната взорвалась до того, как ее бросили внутрь автомобиля», — сказал он, добавив, что нападавшие «ехали на мотоциклах».

Также он рассказал, что погибшая семья, что села на борт грузовика прямо перед взрывом, возвращалась со свадьбы.

До этого жертвой взрыва в пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, стал один человек, еще четверо пострадали. Инцидент произошел во вторник, 10 августа.

Уточняется, что причиной взрыва стала ручная граната, а произошедшее случилось в магазине, где продавались национальные флаги ко Дню независимости Пакистана, который отмечается 14 августа.