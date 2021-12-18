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Сборная России по хоккею обыграла чехов на домашнем этапе Евротура
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Сборная России по хоккею обыграла чехов на домашнем этапе Евротура

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Сборная России по хоккею 18 декабря обыграла команду Чехии в третьем матче домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и закончилась со счетом 5:2 в пользу российских хоккеистов.

Шайбы в составе сборной России забросили: Арсений Грицюк (1), Даниил Вовченко (8), Михаил Григоренко (15, 37) и Александр Елесин (40).

В составе сборной Чехии шайбы забросили Ян Коварж (19) и Милан Гулаш (48).

Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Ранее, 16 декабря, российская сборная по хоккею обыграла шведов. Игра закончилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Автором победного гола стал защитник Вячеслав Войнов.

15 декабря сборная России обыграла команду Канады на домашнем этапе Евротура. Встреча проходила на «ЦСКА Арене» в Москве и закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе российской сборной шайбы забросили Егор Коршков (5), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41).

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