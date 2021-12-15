Сборная России по хоккею победила канадцев на домашнем этапе Евротура

Хоккеисты сборной России обыграли команду Канады на Кубке Первого канала, домашнем этапе Евротура. Встреча 15 декабря проходила на «ЦСКА Арене» в Москве и закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

В составе россиян шайбы забросили Егор Коршков (5), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41).

Среди канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (47) и Эрик О'Делл (59).

В следующем матче сборная России сыграет против команды Швеции. Встреча пройдет 16 декабря, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве. Россия сыграет со сборными Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.

До этого, 14 ноября, россияне в матче Кубка Карьяла победили команду Чехии со счетом 5:2 и заняли в итоге третье место на Кубке Карьяла. В составе российской команды отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никита Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота).