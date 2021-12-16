Сборная России по хоккею обыграла Швецию на домашнем этапе Евротура

Российская сборная по хоккею второй раз победила на Кубке Первого канала — домашнем этапе Евротура. Россияне в четверг, 16 декабря, обыграли шведов.

Встреча состоялась в Москве на арене в «Парке легенд». Игра закончилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Автором победного гола стал защитник Вячеслав Войнов, забросивший шайбу на 8-й минуте третьего периода с передач Никиты Гусева и Владимира Ткачева, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Россия набирает шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Швеция располагается на пятой строчке.

Днем ранее сборная России обыграла команду Канады на домашнем этапе Евротура. Встреча проходила на «ЦСКА Арене» в Москве и закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе российской сборной шайбы забросили Егор Коршков (5), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41).

18 декабря в рамках Кубка Первого канала Россия сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15:30 мск.