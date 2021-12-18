Опрос показал пожелания россиян о подарках на Новый год

Порядка 20% опрошенных россиян выразили желание получить деньги в качестве подарка на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Русский стандарт», передает ТАСС.

При этом большая часть респондентов заявила о желании получить подарок, который ранее выбрали сами и попросили у близких. Получить сюрприз предпочли 31% участников опроса.

Также выяснилось, что 90% граждан в ходе подготовки к новогодним праздникам отдают предпочтение акциям и товарам по скидке. Большинство опрошенных (64%) начинают подготовку с украшения жилища. Вторым по важности пунктом в организации праздника для россиян является покупка подарков. А вот заранее закупаются продуктами для стола лишь 4% респондентов.

Ранее в этот день стилисты назвали лучшие подарки на Новый год. Эксперты советуют дарить близким головные уборы, нижнее белье и парфюмерию. Как отметила стилист Яна Фисти, аксессуары и галантерея оптимально подойдут в качестве подарка как мужчине, так и женщине.

16 декабря «Известия» изучили результаты исследования MAXIMUM Education и выяснили, что почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.