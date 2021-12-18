Стилисты назвали лучшие новогодние подарки

Балаклавы, нижнее белье и парфюмерия — лучшие подарки к Новому году. Об этом в субботу, 18 декабря, стилисты рассказали «РИА Новости».

По мнению стилиста, создательницы школы стиля и дизайнера украшений Яны Фисти, аксессуары и галантерея оптимально подойдут в качестве подарка как мужчине, так и женщине.

«Балаклава, капор или чепчик — самый модный теплый аксессуар сезона. Точно будет хорошим подарком — сложно прогадать с размером, и он всегда пригодится зимой и будет поднимать настроение», — уточнила она.

Среди украшений следует предпочесть заколку для волос со стразами и необычными элементами, советует эксперт.

Также хорошим новогодним подарком могут стать перчатки с карманами в виде треугольников, в которые можно положить что-то очень небольшое, добавила Фисти.

«Их выпустили в ярких цветах: насыщенный фиолетовый, голубой, зеленый, и за счет такого разнообразия палитры их можно дарить как мужчинам, так и женщинам, но вообще это мужская коллекция»,— уточнила она.

Среди полезных образовательных подарков Фисти назвала онлайн- или офлайн-подписку на хороший журнал о моде, а также книгу-биографию Дианы Вриланд, билеты на фильм «Дом Гуччи».

По ее словам, беспроигрышным подарком как для мужчины, так и для женщины, может стать обувь. Эксперт посоветовала отдать предпочтение модным луноходам или классическим кроссовкам.

«Луноходы — самая модная обувь этого сезона. Очень теплые даже для России. Кроссовки — абсолютная классика жанра, потому что нет тех, кто их не носит», — пояснила она.

Дизайнер порекомендовала выбирать кроссовки в ретро-стиле, так как они всегда будут в моде.

Стилист, основатель бюро стилистов и школы стиля Анна Московцева идеальным вариантом подарка для женщин назвала всё блестящее.

«Всё, что блестит, начиная от крема для тела, геля для душа, заканчивая потрясающими блестящими босоножками с острым мысом. Мы, девушки, такое любим, особенно после тяжелого года, наполненного тревожными событиями», — сказала она.

Универсальным подарком и для женщин, и мужчин стилист назвала парфюм — как известных брендов, так и выполненный на заказ.

«Вы также можете привести девушку или мужчину в торговый центр и вместе выбрать понравившийся аромат», — сказала Фисти.

По мнению основателя бюро стилистов Анны Московцевой, к числу беспроигрышных вариантов подарков относится нижнее белье и красивая коробка с шоколадного ассорти, внутрь которой можно положить романтическую записку.

Она посоветовала в подарок мужчине купить хорошие кожаные перчатки коричневого цвета или кожаный ремень коричневого либо синего цвета.

«Если мужчина не любит аксессуары, вы можете подарить ему уютный трикотажный кардиган бежево-песочного оттенка крупной вязки»,— подытожила Московсцева.

16 декабря сообщалось, что почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.

1 декабря опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, какие новогодние подарки россияне считают наиболее неудачными. В топ антирейтинга попали неподходящие или ненужные предметы гардероба, сувениры, посуда и кухонные принадлежности.