Названы популярные у россиян ж/д и авианаправления на новогодние праздники

Эксперты назвали самые популярные у россиян авиа- и ж/д направления на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые имеются в распоряжении RT и опубликованы 18 декабря.

По данным специалистов, больше всего авиабилетов с вылетом в новогодние праздники было продано в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Кроме того, в список самых привлекательных направлений попал Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Калининград. Последние места в top-10 заняли Казань, Екатеринбург и Симферополь.

Среди зарубежных стран первую строчку в списке заняла Турция. Вслед за ней расположились Армения, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Белоруссия, Таджикистан и Грузия.

Результаты исследования показали, что на поезде больше всего туристов собираются отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, Казань, Сочи, Тюмень и Екатеринбург. Список замыкают Ростов-на-Дону, Саратов и Краснодар.

9 декабря эксперты подсчитали стоимость автопутешествия к Деду Морозу из Москвы. По данным сервиса для онлайн-продажи авто «СберАвто» и компании «Эвотор» расходы на путешествие на автомобиле из Москвы в Великий Устюг составят чуть больше 50 тыс. рублей для семьи из четырех человек. Уточняется, что эта сумма складывается из проживания в регионе в течение пяти дней, а также учтено питание и развлечения.