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Эксперты подсчитали стоимость автопутешествия к Деду Морозу из Москвы

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Сервис для онлайн-продажи авто «СберАвто» и компания «Эвотор» рассчитали расходы на путешествие на автомобиле из Москвы в вотчину Деда Мороза — Великий Устюг.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 9 декабря в редакцию «Известий», стоимость пятидневного путешествия в новогодние праздники, включая проживание, питание и развлечения, составит чуть больше 50 тыс. рублей для семьи из четырех человек.

Так, эксперты предлагают отправляться в путь по трассе М8 (Москва — Архангельск), после Вологды в районе поселка Чекшино съезжая на Р-7, а после Тотьмы ― на Сухонский тракт до Великого Устюга. Расстояние от столицы до места жительства Деда Мороза составляет 930 км. Ориентировочное время в пути в одну сторону без остановок составит около 14 часов, а затраты на бензин в обе стороны (при среднем расходе топлива в 8 л. на 100 км и стоимости литра АИ-92 в среднем 46,9 рублей) составят 7 054 рубля.

Маршрут рассчитан на пять дней: с выездом утром из Москвы и ночевкой в Ярославле, двумя ночевками в Великом Устюге и ночевкой в Вологде на обратном пути.

Полноценный обед для семьи из четырех человек в кафе в Ярославле обойдется в среднем в 2920 рублей, в Вологде ― в 1960 рублей, в Великом Устюге ― 2350 рублей. Во всех этих городах в заведениях общепита для оформления заказа потребуется предъявить QR-код о вакцинации.

Размещение семьи из двух взрослых и двух детей в гостинице в Ярославле составит в среднем 2920 рублей, а в гостинице в Вологде ― в среднем 2809 рублей. Стоимость двухдневного проживания в гостевых домах Великого Устюга в новогодние праздники в среднем составит 5600 рублей.

Территория вотчины Деда Мороза довольна большая, поэтому стоит заложить на посещение развлечений и интерактивную программу не менее четырех часов. Вход на территорию платный. В начале января за билет для взрослого необходимо будет отдать 1750 рублей. Билет для детей от 6 до 17 лет стоит 1550 и 1900 рублей соответственно в зависимости от наличия интерактивной части, для детей от 3 до 5 лет ― 1100 и 1500 рублей, для детей до трех лет вход бесплатный.

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