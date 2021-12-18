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Миротворцы РФ обеспечили безопасный проезд машин в Нагорный Карабах

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Миротворцы РФ обеспечили безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский коридор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в субботу, 18 декабря.

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«На наблюдательных постах российского миротворческого контингента мы следим за сохранением режима прекращения огня и осуществляем контрольно-пропускной режим. Каждая машина подлежит осмотру, а при необходимости мы просим водителя выйти из машины, чтобы досмотреть салон автомобиля», — сообщил представитель российского миротворческого контингента Иван Падалка.

Всего вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре устроены 27 наблюдательных постов миротворцев из России.

4 декабря российские миротворцы обеспечили безопасность при пересадке виноградников в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Пересадку начали после того, как миротворцы России разминировали неразорвавшиеся боеприпасы и очистили территорию от взрывоопасных предметов в селе Храморт Аскеранского района.

3 декабря военные медики российского миротворческого контингента за сутки объехали все 27 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе и выполнили профилактические работы, а также плановую ревакцинацию от коронавируса.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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