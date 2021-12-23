Грузовое предупреждение: перевозчики поднимают расценки на 15–25%

Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15–25% в зависимости от направления. Об этом «Известиям» сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». По ее данным, более 80% членов организации начали уведомлять клиентов о росте цен. Участники рынка связывают повышение с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин — увеличение цены дизеля за год на 16–19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков. Это стало поводом обращения ассоциации к президенту РФ, в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой повлиять на рост цен на топливо. В Минэнерго сообщили, что рассмотрят обращение, но обратили внимание, что уже предпринимают меры для снижения темпов подорожания нефтепродуктов.

Декабрьский скачок

Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15–25% в зависимости от направления. Об этом «Известиям» сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». По словам ее президента Владимира Матягина, о таком намерении заявили свыше 80% компаний — членов организации, а также фирм, которые в нее не входят . Речь как о большегрузных, так и малотоннажных автомобилях.

— Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%, — подтвердил генеральный директор компании-грузоперевозчика «Ларм» Максим Росков.

По его словам, часть заказчиков приняла подорожание, другие еще ведут переговоры или рассматривают предложения других представителей отрасли.

В этом году несколько компаний повышали цены летом, но в меньшем объеме. С реди причин роста стоимости услуг — подорожание комплектующих, масел, обслуживания машин, а также дизеля , сообщили в «Грузавтотрансе».

Грузная ситуация Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В постоянных затратах дизтопливо занимает половину . Поэтому компании вынуждены увеличить стоимость транспортных услуг , — сказал Максим Росков.

По данным ассоциации, дизтопливо на АЗС подскочило в цене во всех регионах России за год в среднем на 9 рублей за литр, то есть на 16–19% . Первое подорожание было зафиксировано в I квартале 2021-го. Затем цены поднимались летом, а в декабре был зафиксирован их резкий скачок. Например, в среднем по Санкт-Петербургу стоимость дизельного топлива за последний год возросла с 47 до 54,5 рубля за литр, а на некоторых АЗС — до 55–56 рублей. В ассоциации представили «Известиям» чеки за ноябрь 2020 года и декабрь 2021-го, подтверждающие информацию.

Согласно данным Росстата, рост цен на дизтопливо был более сдержанным — 9,9% за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого . С этой оценкой согласен замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, по стране в большинстве регионов средний рост цен на дизтопливо составил 10%. Он может быть и выше в зависимости от региона и заправки.

По словам источника «Известий» в отрасли грузоперевозок, переработчики топлива завышают цену, значительная часть идет на экспорт по более высокой стоимости и компаниям просто невыгодно торговать на внутреннем рынке . По данным ФТС, поставки дизтоплива за рубеж в январе–октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении снизились на 8,5%, до 40,99 млн т, а в денежном — выросли на 24,7%, до $20,7 млрд.

«Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо . Организация направила соответствующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов , указали в ассоциации. Там предложили запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж , пока не насытится внутренний рынок. Среди инициатив в том числе и разработка программы поддержки автоперевозчиков, выделение субсидий и дотаций отрасли, а также отмена акциза на топливо .

Грузная ситуация Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Цены выросли не только на топливо, подчеркнули авторы письма. Как сказано в обращении ассоциации, больше всего подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, а также технические жидкости. Их стоимость взлетела на 40–70%, а на некоторые позиции даже вдвое, отмечено в письме. Также в документе указано, что цены на автошины увеличились на 45–60%, на моторное масло — на 25%. Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге выросли на 40%, по платным дорогам «Автодора» — на 15%, спутниковое слежение и связь подорожали на 10%, тарифы «Платона» повысились на 4%, отметили в ассоциации. Там указали, что выросли в цене страхование и электроэнергия — на 7 и 5% соответственно.

Контролировать цены

Владимир Матягин считает, что, если правительство не вмешается в решение вопроса, в следующем году цены продолжат расти. Это грозит закрытием автотранспортных компаний, хотя сейчас на российском рынке их и так не хватает, добавил он.

Предложенное ассоциацией обнуление акциза действительно может привести к снижению цен на топливо на 20% , считает Александр Фролов. По его данным, за последние шесть лет этот сбор вырос вдвое. Сейчас акциз составляет 9 рублей на литр.

— В запрете на экспорт нефтепродуктов нет необходимости . В нашей стране уже действует более эффективный механизм, регулирующий поступления нужного объема топлива на внутренний рынок. Это регулируемая государством доля топлива, которую нефтяные компании обязаны поставлять на биржу, — сказал эксперт.

По его словам, производители топлива сдерживают рост цен, без их усилий он мог быть и выше, а дизтопливо сейчас на многих заправках продается в минус. АЗС компенсируют это продажей бензина с небольшой маржой, а также сопутствующими высокомаржинальными товарами — кофе, закусками, добавил Александр Фролов.

Грузная ситуация Фото: РИА Новости/Мария Девахина

В Минэнерго «Известиям» сказали, что письмо ассоциации получено и будет рассмотрено в установленные законом сроки.

— Штаб Минэнерго по рынку нефтепродуктов держит на ежедневном контроле ситуацию с топливообеспечением всех регионов России и всех категорий потребителей. Принимаются меры, направленные на повышение поставок топлива на организованные биржевые торги, стабилизацию биржевых цен, а также повышение равномерности поставок на нефтебазы и сети АЗС ряда регионов , — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минэнерго подчеркнули эффективность работы демпферного механизма, способствующего снижению динамики оптовых цен на топливо.

— Благодаря его действию, а также сформированным высоким запасам уже произошло падение оптовых цен на 10 тыс. рублей за тонну с пиковых значений. В настоящий момент ведомствами прорабатывается корректировка параметров расчета демпфера на 2022 год в целях повышения его эффективности, — сказали в Минэнерго.

В ФАС на запрос редакции не ответили. «Известия» также направили запросы нефтяным компаниям и в администрацию президента РФ.