Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок

Президент России Владимир Путин еще не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Об этом 17 декабря сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он еще не определился. По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — сказал он в эфире телеканала RTVI.

Представитель Кремля отметил, что у российского лидера скорее всего будут предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России.

«Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто — тот, за кого проголосуем мы с вами», — подчеркнул Песков.

14 декабря были опубликованы результаты опроса исследовательской группы YouG, которые показали, что Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись на три позиции и заняв девятую строчку.

30 ноября российский лидер отметил, что согласно Конституции РФ имеет право переизбираться, однако добавил, что его переизбрание — не цель для России. Также Путин заявил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.