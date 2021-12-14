Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись на три позиции и заняв девятую строчку. Результаты опроса, проведенного исследовательской группой YouGov, опубликованы 14 декабря.

Возглавили рейтинг, как и в прошлом году, бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно.

Наиболее почитаемыми женщинами были названы актриса Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.

Исследователи отметили, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай — по пять.

В 2019 году Путин оказался на десятой строке этого рейтинга. Он на четыре позиции обогнал занимавшего тогда должность президента США Дональда Трампа.

В 2018 году Путин возглавил список самых влиятельных россиян, составленный журналом Forbes. Как писало издание, это произошло автоматически, потому что он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира.