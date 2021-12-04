Съезд где развернуться: что Путин пожелал «Единой России» на ее 20 лет

За годы своего существования «Единая Россия» твердо и последовательно занимала патриотические позиции, участвуя в укреплении суверенитета страны, развитии экономики и выработке мер социальной поддержки. Такую позицию высказал Владимир Путин в видеообращении к участникам съезда третьего этапа XX съезда партии, приуроченного к ее 20-летию . В руководстве ЕР «Известиям» напомнили, что глава государства — неформальный лидер политсилы. Там добавили, что основными задачами партии на ближайшие годы считают обеспечение ответственной работы по исполнению «народной программы» партии, а также защиту интересов граждан. На съезде были решены и важные кадровые вопросы: Дмитрий Медведев переизбран председателем партии, Борис Грызлов — главой высшего совета политсилы, а Валентина Терешкова — руководителем комиссии по этике.

Президентское напутствие

В первый выходной декабря «Единая Россия» (ЕР) провела третий этап XX съезда, на котором подвела итоги своей 20-летней работы. Само мероприятие, к слову, приурочено к дате образования партии (1 декабря) и ее юбилею. С самого утра в здании московского «Экспоцентра» собрались не только парламентарии и члены правительства, но и руководители регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской территории России. До официальной части форума все делегаты в активных дискуссиях «на ногах» подводили итоги деятельности и обсуждали планы на будущее.

После оповещения о начале работы пленарного заседания партийцы прошли в специальный зал, где ожидались выступления руководителей политической силы . Открыл съезд председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. После этого на экраны вывели и видеообращение Владимира Путина, который поздравил «Единую Россию» с убедительной победой на прошедших в сентябре выборах.

«Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям», — отметил президент.

Юбилейное Участники третьего этапа съезда партии «Единая Россия» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Он также подчеркнул, что высший смысл работы в «Единой России» — это служение людям, а также защита, отстаивание и реализация интересов граждан страны . «Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», — сказал российский лидер.

«Все прошедшие 20 лет партия твердо и последовательно занимала патриотические позиции. И это ярко проявилось при принятии ключевых, исторических, поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми», — напомнил Владимир Путин.

«Желаю успехов и стремления только вперед. Вместе. За Россию», — завершил свою речь глава государства.

Президент традиционно участвует в подобных мероприятиях, ведь Владимир Путин — неформальный лидер «Единой России» , напомнили «Известиям» в руководстве партии.

Юбилейное Владимир Путин во время обращения к участникам третьего этапа съезда партии «Единая Россия» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Поддержка главой государства нашей партии имеет фундаментальное значение. Работа в команде под началом президента — ключевой фактор, накладывающий на нас гигантскую ответственность за исполнение взятых на себя обязательств по дальнейшему развитию страны и реализации принятых программных документов , — сказал «Известиям» заместитель секретаря генерального совета ЕР Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что основные задачи на ближайшие годы — обеспечение ответственной работы по исполнению «народной программы» партии, а также защита интересов граждан и постоянная забота о тех, кому нужна помощь .

Итоги работы

Дмитрий Медведев в своей речи подвел итоги многолетней деятельности партии, напомнив о приоритетах.

« Деятельность «Единой России» направлена на то, чтобы перемены к лучшему стали ощутимы в каждом регионе, городе или селе . Чтобы люди стали считать эти достижения нормой и уже не мыслили без них свою жизнь. Наше лидерство мы подтверждаем ежедневной заботой о гражданах во всех регионах страны», — отметил председатель партии.

Юбилейное Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время третьего этапа съезда партии Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Он также подчеркнул, что в сложное коронавирусное время политическая сила в ежедневном режиме участвовала в работе по ликвидации последствий пандемии . Медведев подчеркнул, что инициативы «Единой России» способствуют восстановлению социальной справедливости и снижению напряженности в обществе. По словам председателя партии, с января 2017 по ноябрь 2021 года в приемные ЕР поступило более 6 млн обращений.

Следом за Дмитрием Медведевым перед делегатами выступил и глава комиссии генсовета политсилы по вопросам здравоохранения Денис Проценко, в очередной раз подчеркнувший важность вакцинации от коронавируса.

На съезде рассмотрели и кадровые вопросы. Председателем партии на пятилетний срок переизбрали Дмитрия Медведева, сохранил свою должность на посту председателя высшего совета партии и Борис Грызлов. Осталась на прежней позиции и глава комиссии по этике Валентина Терешкова. А вот состав генсовета обновился более чем наполовину.

За годы существования партия выполнила много важных функций, подчеркнул в разговоре с «Известиями» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Юбилейное Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Это и стабилизация экономики, и консолидация общественных настроений вокруг конструктивных сил. Важной составляющей стало и то, что партия смогла объединить многих представителей элит. В последнее время партия берет на себя всё больше социальных функций, решает задачи социального развития общества, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас ЕР стала активнее опираться на добровольческие и волонтерские силы.