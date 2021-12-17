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МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности

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Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что проект состоит из восьми статей и затрагивает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности.

РФ также предложила США отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом и вывести вооружения, которые уже были размещены странами за пределами их национальной территории. Документ также предполагает уничтожение инфраструктуры для размещения ядерного оружия за рубежом.

Кроме того, Москва призвала НАТО отказаться от проведения военных учений, предполагающих отработку сценариев с возможным применением ядерного оружия.

Согласно договору, страны — члены НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение.

НАТО также отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, гласит документ.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил от России предложения по безопасности. По его словам, альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.

Также в пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

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