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Интерес россиян к кредитам во второй половине 2021 года вырос на 50%

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Во второй половине текущего года число россиян, интересующихся кредитами, увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.ру» сообщили в пресс-службе интернет-сервиса выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру».

Так, в период с июля по середину декабря банковскими займами интересовались в полтора раза больше пользователей платформы. Также увеличилось и количество заявок по кредитам — по сравнению с прошлым годом их стало больше на треть.

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В сервисе отметили, что чаще всего внимание финансовым продуктам уделяли миллениалы — люди от 25 до 34 лет, — которые составили чуть более четверти (26,2%) от всей аудитории маркетплейса.

Вместе с тем во втором полугодии 2021-го вырос и интерес россиян к ОСАГО — на 96% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Рост покупок ОСАГО при этом составил 106%.

Как показало исследование, активнее всего кредитными услугами пользуются в Москве (19,7%), второе место занимают петербуржцы (7,9%), а третье и четвертое — жители Екатеринбурга и Краснодара (по 3,4%). На пятой позиции оказалась Казань с результатом в 3,1% от общей аудитории.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что российским банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков. Как сообщили «Известиям» в ЦБ и Минцифры, перечень сведений о гражданах, доступных через «Цифровой профиль», планируется расширять. Там уточнили, что сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния банкам потребовались после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными. Тогда же НСФР сообщил в ЦБ, что эти данные необходимы финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщиков с учетом трат на семью.

4 ноября компания ЮKassa сообщила, что доля россиян, которые покупали товары в кредит или рассрочку в период с января по октябрь 2021 года, выросла на 34% относительно этого же периода прошлого года. Отмечалось, что чаще всего в кредит покупали образовательные услуги (включая доступ к контенту, мастер-классы, информационно-консультационные услуги) — 46% от общего оборота. На втором месте — товары для дома и сада — 12%, затем идут бытовая техника и электроника — 9%.

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