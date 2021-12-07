Минцифры совместно с ФНС ведут работы по выводу сведений из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в «Цифровой профиль». Об этом говорится в ответном письме Банка России в адрес Национального совета финансового рынка (есть у «Известий»).

Перечень доступных через «Цифровой профиль» сведений о гражданах планируется расширять, сообщили в ответ на запрос «Известий» в ЦБ и Минцифры.

Сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) банкам потребовались после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными. Тогда НСФР сообщил в ЦБ, что эти данные необходимы финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью.

Кроме того, из-за отсутствия информации о супругах и детях банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также — сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, например, смерти заемщика.

О том, что сейчас обсуждается предоставление банкам доступа к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков через этот канал знают в «Сбере», ПСБ, ВТБ, «Зените», «Открытии», Локо Банке, «Абсолюте» и Почта Банке, рассказали «Известиям» их представители.

«Цифровой профиль» — это канал получения подтвержденных данных из госорганов с согласия россиян. Он работает таким образом: клиенты банков при подаче заявления на кредит могут согласиться, чтобы кредитор получил сведения через «Цифровой профиль» — тогда анкета заполнится автоматически, и информацию не потребуется подтверждать дополнительными справками. Соответствующий пилотный проект был запущен в мае 2020 года и продлится до 31 декабря 2022-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все в ЗАГС: банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков