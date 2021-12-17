Турнирная удача: сможет ли Россия опередить Исландию, Албанию и Израиль

Сборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций. Команда Валерия Карпина сыграет в группе с Исландией, Албанией и Израилем. Матчи пройдут в июне и сентябре следующего года. При благоприятном сценарии это будет отличный тренировочный полигон перед чемпионатом мира, особенно в июне. Можно будет вызвать хоть 40 игроков, проверять и просматривать кандидатов, наигрывать схемы и связи, проводить теорию, вести психологическую работу. Мечта для любого тренера национальной сборной: три недели, четыре матча с неплохими соперниками, да еще и погода гарантированно хорошая. В сентябре можно будет что-то подкорректировать и окончательно отшлифовать всё на последнем сборе и в ноябре отправляться в Катар. А вот если сборная России не пробьется на ЧМ-2022, то можно повторить всё сказанное выше — только не в контексте подготовки к мундиалю, а в смысле строительства новой команды.

Ровная группа

Главный тренер национальной команды считает, что состав группы очень ровный.

— Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы больше [проповедуют] силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная, — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Турнирная удача Главный тренер сборной России Валерий Карпин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Мальцева

Из-за успешного Евро-2016 Исландию по-прежнему многие считают большой статусной командой, хотя затем исландцы не попали на Евро-2020 и неудачно выступили на ЧМ в России. В прошлом сезоне Лиги наций Исландия выступила и вовсе ужасно, проиграв все шесть матчей в группе в Лиге А, и опустилась на дивизион ниже. Свежие результаты в отборе к чемпионату мира не лучше — Исландия заняла пятое место в группе, обойдя лишь Лихтенштейн с двумя победами в десяти матчах отбора. Похоже, эта сборная переживает определенный кризис.

Албания поднялась в Лигу В из дивизиона С, где неплохо выглядела в группе с Беларусью, Литвой и Казахстаном. В отборе к ЧМ-2022 албанцы тоже выглядели вполне достойно: заняли третье место в группе с Англией, Польшей и обошли в таблице Венгрию. Уступили полякам всего два очка, а так вполне могли бы рассчитывать на стыковые матчи. Тренирует Албанию итальянец Эдоардо Рейя, а в составе много игроков из Серии А: Эльсеид Хюсай и Томас Стракоша играют в «Лацио», Этрит Бериша — в СПАЛ, а Кастриот Дермаку — в «Лечче». Это действительно крепкая команда, с которой России вряд ли будет легко.

Что касается Израиля, то в прошлом розыгрыше Лиги наций в группе с Чехией и Шотландией команда заняла третье место, не поднявшись в высший дивизион. В отборе к ЧМ-2022 Израиль занял в своей группе то же третье место , уступив Дании и снова — Шотландии. Зато израильтяне обошли Австрию, которая тоже не вышла на турнир. Главная звезда сборной Израиля — форвард немецкого «Хоффенхайма» Мунас Даббур , который в квалификации к ЧМ забил шесть голов.

Турнирная удача Форвард немецкого «Хоффенхайма» Мунас Даббур во время матча Фото: Global Look Press/Tim Rehbein

Отметим, что в Лиге В также играют Швеция, Украина, Сербия, Финляндия, Шотландия и Норвегия — то есть уровень участников даже не в элитном дивизионе вполне серьезный и России отчасти повезло со жребием.

— Все команды довольно серьезного уровня, просто не будет ни с кем, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха . — Да, хотелось бы вновь сыграть со Швецией, чтобы постараться взять у них реванш за поражение в первой Лиге наций. Или с Арменией, учитывая, что к этим матчам был бы повышенный интерес в обоих странах. Но и с Исландией, Израилем и Албанией будет интересно встретиться.

Подняться в дивизион А

Два турнира россияне не могут выбраться из дивизиона В: в дебютный год уступили Швеции по дополнительным показателям, а в прошлом сезоне Россию обошла Венгрия. Очень жаль, ведь венграм в дивизионе А досталась Италия, Германия и Англия. Это были бы шесть восхитительных матчей с огромным ажиотажем вокруг них. И совершенно неважно, что по их итогам мы бы, скорее всего, отправились обратно в дивизион В, зато игроки получили бы важный опыт, а болельщики — классное зрелище.

Пока нам остается об этом только мечтать и постараться подняться в элитный дивизион в следующем году. Россия, конечно, фаворит своей группы: у нашей команды лучшие результаты за прошедший год по сравнению с конкурентами. В своем квартете россияне — единственная сборная, которая еще остается в борьбе за путевку на ЧМ в Катар.

Турнирная удача Лига наций УЕФА, матч Россия–Венгрия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конечно, нам очень повезло с жеребьевкой, — считает бывший тренер сборной России Борис Игнатье в. — В таком квартете мы обязаны занимать первое место и подниматься в дивизион А. Не терпится увидеть матчи нашей сборной против топовых команд на лучших стадионах мира.

Впрочем, Карпин не зацикливается только на результате и считает, что может обкатать на турнире новых игроков, у которых пока не было опыта в национальной команде.

— Да, есть турнирные задачи, — подчеркнул главный тренер. — С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в сборной. Поэтому мы хотим совместить: чтобы не страдал результат и в то же время дать игровую практику футболистам, возможно, не самым основным. Но это не должно отражаться на результате.

Настроение, с которым мы будем играть в Лиге наций, напрямую зависит от попадания на ЧМ. Отборочный турнир к Евро-2024 начнется только весной 2023-го, так что при всем уважении к Лиге наций, по сути, 2022 год без попадания на ЧМ для нашей сборной пройдет впустую. Мы, конечно, будем искать смыслы и придумывать интриги, рассуждая о важности повышения в рейтинге перед жеребьевкой квалификации ЧЕ-2024 и необходимости подняться в дивизион А, чтобы получить возможность сыграть матчи с топ-соперниками. Но, как известно, сено — плохая замена овсу. Главный турнир 2022 года пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

Расписание матчей сборной России в Лиге наций – 2022

1-й тур

Албания–Россия (2 июня, 21:45 мск)

2-й тур

Израиль–Россия (6 июня, 21:45 мск)

3-й тур

Россия–Исландия (10 июня, 21:45 мск)

4-й тур

Россия–Албания (13 июня, 21:45 мск)

5-й тур

Исландия–Россия (24 сентября, 16:00 мск)

6-й тур

Россия–Израиль (27 сентября, 21:45 мск)