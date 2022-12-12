Зарплата за декабрь 2022, новогодние выплаты 2023: как распределить деньги после получения

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал «Известиям», как правильно распределить средства, полученные россиянами при выплате авансов и зарплат в декабре 2022 года, а также новогодние выплаты.

Как отметил эксперт, длительные праздники — это всегда сложный период в экономической жизни не только человека, но и компании. Однако если у бизнеса есть инструменты для планирования деятельности в подобных ситуациях, то финансы населения остаются уязвимыми для праздников.

«Действительно, если у человека оказалась сразу крупная сумма денег и впереди только праздники, он может не рассчитать свои расходы и потратить больше, чем может себе позволить, а после праздников столкнуться с дефицитом денег. Но, кстати сказать, ситуация с пандемией научила население финансовой дисциплине, люди относятся более аккуратно к своим тратам и более склоны к накоплению средств», — выразил мнение Бадалов.

Чтобы не столкнуться с дефицитом средств после праздников, специалист рекомендовал полученные доходы перед праздниками разделить на три равные части –— соответственно количеству декад в будущем месяце. Первая часть — это сумма, которую можно направить на расходы в праздничные дни, а две оставшиеся части — это средства на оставшуюся часть января 2022-го.

«Чтобы не возникало соблазна потратить эти деньги, их можно положить на сберегательный счет, сейчас банки предлагают населению краткосрочные варианты сбережений именно на такие случаи жизни. Человек сможет сохранить свои средства и получить небольшой доход по ним. Если человек не доверяет такого рода управлению, тогда можно поступить более просто и осуществить заранее обязательные расходы, запланированные на январь, то есть оплатить коммунальные платежи, погасить ежемесячный платеж по кредиту или оплатить учебу ребенка», — рассказал Бадалов.

В заключение он призвал не забывать, что длительные праздники всё равно закончатся, а следующая полноценная зарплата будет только в феврале 2023 года.

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