Песков прокомментировал новые правила для трудовых мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин выступает за создание максимально комфортных условий для приезжающих инвесторов и специалистов. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение с 29 декабря новых правил для иностранцев, приезжающих на работу в Россию.

«Это не совсем повестка дня, это повестка дня наших миграционных властей, рекомендую обратиться туда. Президент выступает за создание максимально комфортных условий здесь для приезжающих бизнесменов, инвесторов, специалистов, много делает и правительство. Вместе с тем есть и определенные правила, важно, чтобы можно было их легко реализовать, чтобы были обеспечены условия. Если будут возникать проблемы, будем реагировать», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, не угрожают ли новые правила для трудовых мигрантов восстановлению экономики, Песков отметил, что в случае возникновения проблем власти будут реагировать.

«В разных странах разные правила, здесь такие правила. Если проблемы будут возникать, конечно же, будем реагировать», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

С 29 декабря вступают в силу новые правила пребывания в России иностранных граждан. С указанной даты всем иностранцам и лицам без гражданства, которые пребывают в РФ на срок 90 дней и более, в целях работы или по другим причинам, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование. Также принято решение, что иностранные граждане обязаны будут проходить дактилоскопию. От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Белоруссии и иностранцы в возрасте до 6 лет.

9 декабря Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России. Он прокомментировал слова председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который указал на отсутствие сведений о потребности экономики в мигрантах.

Ранее, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов. До этого, 17 ноября, он заявил, что число мигрантов на стройках по программе реновации в столице должно быть уменьшено.