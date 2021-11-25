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Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов

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Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов. Об этом 25 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«У нас на крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда двигаться», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ранее, 21 ноября, Собянин сообщил, что число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось более чем в два раза. При этом, по его словам, объем жилищного строительства в столице увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года.

До этого, 17 ноября, мэр заявил, что число мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть уменьшено. Он призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию в отрасли.

1 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40%, возник из-за расширения масштабов строительства и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.

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