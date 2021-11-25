Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов

Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов. Об этом 25 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас на крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда двигаться», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ранее, 21 ноября, Собянин сообщил, что число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось более чем в два раза. При этом, по его словам, объем жилищного строительства в столице увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года.

До этого, 17 ноября, мэр заявил, что число мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть уменьшено. Он призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию в отрасли.

1 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40%, возник из-за расширения масштабов строительства и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.