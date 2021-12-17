В Москве задержали экс-участницу списка Forbes Миримскую

Правоохранительные органы задержали в столице бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую, сообщили источники «Известий».

Вопрос о ее аресте рассмотрит Басманный суд Москвы в пятницу, 17 декабря. Судебное заседание было назначено на 12:30 мск, сообщил суд на своем сайте.

По данным из открытых источников, она является фигуранткой уголовного дела о получении взятки.

По данному делу также был задержан следователь, он в 2017 году вел дело, по которому женщина была потерпевшей. Стало известно, что он подозревается в получении взятки автомобилями от Миримской.

Ранее, 12 июля, РЕН ТВ сообщил, что бывший супруг Миримской Алексей Голубович, экс-директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам компании «ЮКОС», обвинил предпринимательницу в краже $11 млн.

Женщина похитила данную сумму в июне 2009 года. Эти деньги были якобы использованы для обеспечения ООО «Банк БКФ», который принадлежал Миримской. По словам Голубовича, деньги были предоставлены на срок 10 лет 3 месяца, однако потом они не были возвращены.

Ранее, 19 ноября, следователями ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Кроме того, следствие предъявило такое же обвинение экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым. Фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для того, чтобы фиктивно их устроить в вуз.

Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере 19 октября. В качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Зуева задержали 12 октября.

Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».