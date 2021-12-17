Раненный ножом в Москве стоматолог скончался

Стоматолог, на которого недовольный клиент напал с ножом в Москве, скончался. Об этом 17 декабря сообщили в прокуратуре.

«41-летний потерпевший скончался в больнице», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел 13 декабря в частной клинике в Ясном проезде в Южном Медведково. Мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот. Врач получил проникающее ранение и был госпитализирован.

В тот же день подозреваемого — Мурада Оганесяна — задержали в столице. Согласно данным из открытых источников, он — бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз», который выпустил в прокат фильм 2006 года «Сволочи». Кроме того, ему принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», выпускавшие фильмы на разных носителях. Все свои компании мужчина продал два года назад.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Оганесяна арестовали до 13 февраля 2022 года.