Источник сообщил о продлении антироссийских санкций ЕС

Лидеры 27 стран Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, на полгода, о чем в четверг, 16 декабря, сообщил источник ТАСС.

«В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», — заявил собеседник агентства.

Ранее в этот день Европарламент (ЕП) на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к Евросоюзу подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54.

По мнению европейских депутатов, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в Евросоюзе. Кроме того, предлагается «отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка».

Парламентарии также высказались за принятие рестрикций, которые затронут важные отрасли экономики России.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске вооруженных сил внутри РФ.