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Псаки назвала три главных достижения США в 2021 году

В Белом доме назвали успехом года резонансное соглашение AUKUS
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Резонансное трехстороннее соглашение AUKUS в области обороны стало одним из трех главных внешнеполитических достижений США в текущем году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 декабря.

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Основным успехом она назвала восстановление лидирующей роли Соединенных Штатов в международных организациях, а также объединение мировых руководителей для решения глобальных проблем.

Еще одним достижением администрации США, как полагает Псаки, стало разрешение торговых споров.

Также Вашингтону удалось обеспечить более тесное оборонное сотрудничество с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, указала пресс-секретарь.

«В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», — написала она в Twitter.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что соперничество между странами нарастает, создаются союзы, которые только усугубляют мировую обстановку. В этой связи Россия не приемлет создание США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS, подчеркнул глава государства.

6 ноября замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия обеспокоена в связи с созданием альянса AUKUS и рассчитывает получить ответы на вопросы по данной теме. Эти озабоченности обоснованы, так как такое сотрудничество связано с ядерной сферой, подчеркнул дипломат.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.

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