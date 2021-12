Ученые назвали причину снижения активности мозга и старения

Риск когнитивного спада и потери основных навыков мышления увеличивается при слишком частом просмотре телевизора, это происходит из-за снижения объема серого вещества в мозге. Статью об этом, ссылаясь на невролога из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета Прию Палту, 15 декабря опубликовал портал Eat this, Not That!

«Наши результаты демонстрируют, что слишком частый просмотр телевизора, который считается признаком малоподвижного образа жизни, может оказывать непосредственное влияние на снижение когнитивных способностей мозга», — приводятся в материале слова Палты.

Кроме того, еще одной причиной быстрого старения ученые назвали частое и продолжительное пребывание в интернете. Согласно данным специалистов, слишком активные пользователи не только страдают от дефицита физических нагрузок, но и подвергаются пагубному воздействию «синего света» от экранов компьютеров, смартфонов и других гаджетов.

Также опасными для здоровья специалисты считают такие повседневные привычки, как нестабильный режим сна, впоследствии приводящий к старению мозга и кожи, а также постоянное подавление стресса.

Ранее, 22 ноября, ученые из Медицинской школы при Бостонском университете назвали причину старения мозга. Исследователи выяснили, что сахар, который добавляют во многие напитки, способен состарить мозг, пагубно влияя на его функции, в то время как напитки с высоким содержанием сахара приводят со временем к уменьшению префронтальной коры головного мозга.