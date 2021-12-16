Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
Брюс Спрингстин продал права на свои песни за $500 млн
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Общество
Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы
Спорт
Российские пловцы завоевали золото на ЧМ в Абу-Даби
Недвижимость
За год площадь апартаментов в Москве уменьшилась на 16 «квадратов»
Мир
США ввели санкции против китайской Академии медицинских исследований
Авто
Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для подготовки водителей
Мир
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

Ученые назвали причину снижения активности мозга и старения

Американские ученые: частый просмотр телевизора приводит к старению организма
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск когнитивного спада и потери основных навыков мышления увеличивается при слишком частом просмотре телевизора, это происходит из-за снижения объема серого вещества в мозге. Статью об этом, ссылаясь на невролога из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета Прию Палту, 15 декабря опубликовал портал Eat this, Not That!

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Сохранить после смерти себя или любимого хомяка, целиком или частично — можно определиться при заключении договора на криоконсервацию

«Наши результаты демонстрируют, что слишком частый просмотр телевизора, который считается признаком малоподвижного образа жизни, может оказывать непосредственное влияние на снижение когнитивных способностей мозга», — приводятся в материале слова Палты.

Кроме того, еще одной причиной быстрого старения ученые назвали частое и продолжительное пребывание в интернете. Согласно данным специалистов, слишком активные пользователи не только страдают от дефицита физических нагрузок, но и подвергаются пагубному воздействию «синего света» от экранов компьютеров, смартфонов и других гаджетов.

Также опасными для здоровья специалисты считают такие повседневные привычки, как нестабильный режим сна, впоследствии приводящий к старению мозга и кожи, а также постоянное подавление стресса.

Ранее, 22 ноября, ученые из Медицинской школы при Бостонском университете назвали причину старения мозга. Исследователи выяснили, что сахар, который добавляют во многие напитки, способен состарить мозг, пагубно влияя на его функции, в то время как напитки с высоким содержанием сахара приводят со временем к уменьшению префронтальной коры головного мозга.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021