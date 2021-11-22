Ученые назвали причину старения мозга

Ученые из Медицинской школы при Бостонском университете назвали причину старения мозга. О выводах, сделанных специалистами в ходе исследования, сообщает 22 ноября британская газета Daily Express.

По мнению исследователей, сахар, который добавляют во многие напитки, способен состарить мозг, пагубно влияя на его функции, а напитки с высоким содержанием сахара приводят со временем к уменьшению префронтальной коры головного мозга.

В рамках проведенного исследования, во время которого ученые наблюдали за группой из 4,2 тыс. человек, испытуемые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты выявили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма.

Выяснилось, что, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг оказывается старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.

Как сообщает Daily Express, ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки.

Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри отметила, что результаты исследования не окончательны, но, несмотря на это, убедительны. Поэтому можно сделать обоснованные выводы.

«Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, а замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает», — резюмировала она.

Ранее, 19 ноября, врач-кардиолог клиники «Верба Майер» Юлия Кондальская назвала способы замедлить старение. По словам специалиста, избежать рисков поможет своевременная диагностика воспаления и раннее лечение.Также врач отметила, что в этих целях эффективны антистрессовые техники и здоровый образ жизни.