Кардиолог назвала способы замедлить старение

Замедлить процесс старения можно, избегая стресса. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказала врач-кардиолог клиники «Верба Майер» Юлия Кондальская.

«Скорость и глубина негативных возрастных изменений связаны с вялотекущим и трудно диагностируемым воспалительным процессом. Из-за постоянного характера воздействия стрессорных факторов такое воспаление считается хроническим, практически не проявляется внешне и имеет стертую клиническую картину», — приводит «Газета.Ru» слова Кондальской.

По словам специалиста, избежать рисков поможет своевременная диагностика воспаления и раннее лечение.

«Особенно информативным является эпигенетическое исследование. Оно помогает оценить риски развития таких возрастных состояний, как болезнь Альцгеймера, сахарный диабет II и III типов, пищевые непереносимости, которые усугубляют оксидативный стресс, и сформировать общую программу оздоровления и антивозрастных мероприятий», — отметила она.

Замедлить старение также помогут антистрессовые техники и здоровый образ жизни, отметила врач.

«Йога, медитации, дыхательные практики и другие способы саморегуляции <…> Стремитесь к естественной стимуляции гормонов удовольствия. Помогут объятия, секс, вкусная пища, общение с детьми», — подчеркнула специалист.

Кардиолог также рекомендовала сон не менее восьми часов и сбалансированную диету.

5 ноября врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что жареная пища, сахар, красное мясо и быстрые углеводы относятся к продуктам, ускоряющим старение организма. Однообразная и небогатая витаминами еда также приводит к развитию хронических заболеваний, отметила диетолог.