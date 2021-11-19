Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Политолог заявила об угрозе для КПРФ из-за инцидента с охотой Рашкина
Общество
Продюсер Чижов опроверг слухи об алкоголизме Хлебниковой
Наука
Физики в США создали камеру с высокими возможностями
Экономика
Экоипотека позволит привлечь в строительство жилья в России более 2 трлн рублей
Мир
Климкин призвал Киев изменить стратегию ради сохранения Донбасса
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве упала на 50% после нерабочих дней
Происшествия
Певица Хлебникова остается на ИВЛ после пожара
Общество
Генпрокурор России потребовал ежедневно контролировать стройку Восточного
Мир
Использование Россией миграционного кризиса для атаки на Украину назвали абсурдом
Экономика
В 2022 году изменятся правила назначения пособий для малоимущих

Кардиолог назвала способы замедлить старение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замедлить процесс старения можно, избегая стресса. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказала врач-кардиолог клиники «Верба Майер» Юлия Кондальская.

Скрытые угрозы: «здоровые» продукты способны погубить здоровье
Врачи рассказали об опасности компота и свежих фруктов

«Скорость и глубина негативных возрастных изменений связаны с вялотекущим и трудно диагностируемым воспалительным процессом. Из-за постоянного характера воздействия стрессорных факторов такое воспаление считается хроническим, практически не проявляется внешне и имеет стертую клиническую картину», — приводит «Газета.Ru» слова Кондальской.

По словам специалиста, избежать рисков поможет своевременная диагностика воспаления и раннее лечение.

«Особенно информативным является эпигенетическое исследование. Оно помогает оценить риски развития таких возрастных состояний, как болезнь Альцгеймера, сахарный диабет II и III типов, пищевые непереносимости, которые усугубляют оксидативный стресс, и сформировать общую программу оздоровления и антивозрастных мероприятий», — отметила она.

Замедлить старение также помогут антистрессовые техники и здоровый образ жизни, отметила врач.

«Йога, медитации, дыхательные практики и другие способы саморегуляции <…> Стремитесь к естественной стимуляции гормонов удовольствия. Помогут объятия, секс, вкусная пища, общение с детьми», — подчеркнула специалист.

Кардиолог также рекомендовала сон не менее восьми часов и сбалансированную диету.

5 ноября врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что жареная пища, сахар, красное мясо и быстрые углеводы относятся к продуктам, ускоряющим старение организма. Однообразная и небогатая витаминами еда также приводит к развитию хронических заболеваний, отметила диетолог.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021