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Гукасян на взвешивании перед боем пронзил Вийяльбу взглядом

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В Самаре в четверг, 16 декабря, состоялась церемония взвешивания перед турниром «Буря на Волге». Российский спортсмен Эдгар Гукасян и аргентинец Рикардо Вийяльба провели «битву взглядов».

Оба соперника очень напряженно смотрели друг другу в глаза, «поединок» длился почти минуту. По словам очевидцев, россиянин «пронзил» аргентинца взглядом, пишет РЕН ТВ.

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Этот бой — один из самых ожидаемых у зрителей на турнире. В первом бою Гукасян потерпел поражение из-за скандальной остановки поединка и потерял пояс чемпиона WBA Азия.

Также на взвешивании встретились Максим Бабанин и камерунец Оливье Дауда Меконго.

Агрессивную «битву взглядов» провели и Тимур Слащинин с Тайсоном Дижоном, после этого спортсмены обменялись рукопожатием.

15 декабря Вийяльба заявил, что не сомневается в своем триумфе в поединке с Гукасяном. Россиянин же подчеркнул, что сделает всё от него зависящее, чтобы победить. В поединке помогает всё, в том числе и ежедневная работа на тренировках, добавил он.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

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