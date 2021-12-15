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Боксер Вийяльба заявил об уверенности в победе над Гукасяном

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Аргентинец Рикардо Вийяльба заявил, что не сомневается в своем триумфе в поединке с бойцом Эдгаром Гукасяном, который состоится в рамках боксерского турнира «Буря на Волге» в Самаре. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Вийяльба сообщил, что станет «хозяином ринга».

Спортсмен продемонстрировал журналистам высокий уровень подготовки к бою. В настоящий момент Вийяльба уже прибыл в Россию и продолжает тренироваться.

Вместе с тем Гукасян подчеркнул, что сделает всё от него зависящее, чтобы победить. В поединке помогает всё, в том числе и ежедневная работа на тренировках, добавил он.

«Я готов хорошо. И, дай бог, я выйду и сделаю свою работу, и победа будет за мной», — сказал журналистам боксер.

Соперники уже встречались на ринге, и тогда Гукасян потерпел поражение из-за остановки боя. В итоге он потерял пояс чемпиона WBA Азия.

Ранее во вторник боксер Денис Вильданов во время тренировки перед боем с Максимом Щербаковым случайно порвал канаты на ринге. Это случилось во время открытой тренировки в Самаре, где и пройдет турнир «Буря на Волге».

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

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