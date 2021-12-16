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Опрос показал отношение белорусов к России

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Более 76% граждан Белоруссии считают отношения с Россией дружественными или нормальными, следует из социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем». Опрос провел Институт социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM, его результаты 16 декабря приводит агентство «БелТА».

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Так, дружественными и братскими отношения стран считают 41% респондентов, а нормальными и спокойными — 35,5%. Напряженными отношения назвали 3,7% опрошенных, еще 12,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Также участникам опроса предлагалось ответить на вопросы о Союзном государстве Белоруссии и России. Так, 40,8% респондентов высказались за «равноправное нахождение стран в структуре Союзного государства». При этом 24,2% опрошенных указали на отсутствие необходимости в объединении двух государств, отметив важность развития «хороших многовекторных отношений с другими государствами». Желание объединить две страны в одну выразили 6,4% участников опроса.

Всего в опросе поучаствовали 10 217 граждан, исследование проводилось в период с 15 ноября по 4 декабря 2021 года.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

В 2019 году Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел масштабный опрос граждан Белоруссии об их отношении к России. Исследование показало, что 57,6% респондентов выбрали наиболее приемлемыми «союзнические» отношения между РФ и Республикой Беларусь, 31,8% — «партнерские», 10,2% — «нейтральные».

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