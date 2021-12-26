Внутренний мир: как отдыхают россияне

Пандемия продолжает корректировать отпускные планы россиян, что зачастую оборачивается приятными неожиданностями — люди открывают для себя новые интересные направления. Самым популярным городом у путешественников по-прежнему остается Москва. Куда в этом году направлялись основные турпотоки и чем разные регионы удивляли соотечественников — в фотогалерее «Известий»