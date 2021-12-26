Внутренний мир: как отдыхают россияне

Пандемия продолжает корректировать отпускные планы россиян, что зачастую оборачивается приятными неожиданностями — люди открывают для себя новые интересные направления. Самым популярным городом у путешественников по-прежнему остается Москва. Куда в этом году направлялись основные турпотоки и чем разные регионы удивляли соотечественников — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Одно из самых очевидных направлений для поклонников городского туризма — Санкт-Петербург. По числу гостей он практически не отстает от столицы
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Любители пляжного отдыха проводили лето в Крыму и Краснодарском крае, где теперь можно найти варианты размещения и развлечения на любой вкус. Sochi Grand Marina — яхтенный порт с самой современной инфраструктурой
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В Крыму наряду с пляжным отдыхом набирает популярность агротуризм. Отдыхающие проводят долгие часы, любуясь лавандовыми полями в окрестностях села Тургеневка
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Казань — третье по популярности направление у поклонников городского туризма после Москвы и Санкт-Петербурга. Казанский Кремль с мечетью Кул-Шариф и башней Сююмбике — обязательное место для посещения
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Фото: Depositphotos/Keola
Озеро Сукко недалеко от Анапы особенно привлекает туристов осенью
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Фото: Depositphotos/gl0ck
Россияне, соскучившиеся по европейским пасторалям и фахверковой архитектуре, отправлялись в Калининград погулять по Рыбацкой деревне и полюбоваться на Кантский собор
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Горный парк Рускеала в Карелии — идеальное место для любителей природы и активного отдыха
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Фото: Depositphotos/yykkaa
Основные точки притяжения туристов на Камчатке — вулкан Ключевская Сопка и Долина гейзеров
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Фото: Depositphotos/EN-design
В Мурманской области можно было застать потрясающую картину — северное сияние над морем
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Фото: Depositphotos/irinabal18
Кто-то еще ни разу не видел знаменитый байкальский лед — самый чистый и прозрачный в мире. Сквозь полутораметровую толщу можно разглядеть дно в мельчайших подробностях
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Фото: Depositphotos/pavelvero
Дагестан нынешним летом стал одним из топовых направлений — это море и горы, конные и пешие прогулки, памятники истории и культуры, вкусная еда и целебные источники
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Главные достопримечательности Адыгеи — природные красоты, горы, озера, водопады. Каскад Руфабго — одно из самых живописных и популярных туристических мест
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Фото: Depositphotos/inna_g
Одним из популярных туристических направлений стал Алтай. Гейзерное озеро у подножья Северо-Чуйского Хребта не замерзает круглый год даже при температуре ниже 0
Любители спа и зимних оздоровительных процедур открыли для себя Тюмень, где уже не первый год действует гигантский термальный комплекс с аквапарком, банями и природным горячим источником под открытым небом
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Фото: Depositphotos/DeathVoice
Незабываемые впечатления получили путешественники, впервые приехавшие на Сахалин. На юго-западном побережье, например, можно было увидеть целое лежбище диких морских львов
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Фото: Depositphotos/AkimovKonstantin
Томск удивлял потрясающими образцами деревянного зодчества, знаменитым на весь мир кукольным театром, таежными дарами и сибирским гостеприимством
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