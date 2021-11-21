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Время романтики: чем удивляет путешествие по БАМу

Что можно увидеть из поезда по пути на Дальний Восток
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Байкало-Амурская магистраль — железная дорога протяженностью 4324 км, которая пересекает всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство началось еще в 1920-х, неоднократно прерывалось, а один из самых сложных участков был введен в эксплуатацию лишь в 2003 году. В сооружении дороги, большая часть которой проходит в зоне вечной мерзлоты, принимали участие десятки тысяч человек 108 национальностей, больше половины из них были моложе 30 лет. К моменту окончания основных работ в 1984 году численность населения в окрестностях магистрали составила 1 млн человек. Что можно увидеть, отправившись в путешествие по БАМу, — в фотогалерее «Известий»
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
БАМ проходит по территории с суровыми природно-климатическими условиями — через районы вечной мерзлоты, глубина которой достигает трех сотен метров
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
За время многодневного путешествия через всю страну в вагонах образуются целые клубы по интересам, заводятся новые знакомства, завязывается крепкая дружба. Проводники и пассажиры к концу маршрута становятся как родные
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Обозревать окрестности из окна последнего вагона можно часами — местами картина мрачная, но очень романтичная
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
За ностальгией и настоящей железнодорожной романтикой стоит отправиться в плацкарт
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Во время коротких остановок местные жители подъезжают на машинах прямо к составу — грузят в багажники товары для продуктового магазина, так как автомобильное сообщение между населенными пунктами на БАМе затруднено из-за отсутствия нормальных дорог
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Северомуйск — поселок городского типа, возникший вокруг одноименного тоннеля. Здесь живут те, кто его строил, их дети и внуки
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Северомуйский железнодорожный тоннель — самый длинный в России, его протяженность составляет 15 343 метра. Его строили 23 года на месте Северомуйского обхода, уклон путей на котором не позволял поездам двигаться со скоростью больше чем 20 км/час. До 1989 года перевозка пассажиров по этому обходу была запрещена, людей возили на грузовиках по грунтовой дороге
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
У тоннеля два портала: один для людей, второй для поездов
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Движение по тоннелю открыли лишь в 2003 году. Когда едешь по нему на поезде, ощущения фантастические
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Рядом с Северомуйском расположен так называемый Чертов мост
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
По версии местных жителей, такое название сооружение получило из-за того, что пути проходят на большой высоте, а когда по ним движется состав, весь мост трясется
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
БАМ пересекает 11 полноводных рек, среди которых Лена, Амур, Зея, Витим, Олекма, Селемджа и Бурея, и проходит через семь крупных горных хребтов, в том числе Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, Олекминский Становик, Туранский и Дуссе-Алинский
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Байкало-Амурская магистраль
Фото: Илья Каллион
Путешествие по магистрали — это то, что нужно, когда хочется чего-то масштабного, спокойного и настоящего
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