Время романтики: чем удивляет путешествие по БАМу

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога протяженностью 4324 км, которая пересекает всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство началось еще в 1920-х, неоднократно прерывалось, а один из самых сложных участков был введен в эксплуатацию лишь в 2003 году. В сооружении дороги, большая часть которой проходит в зоне вечной мерзлоты, принимали участие десятки тысяч человек 108 национальностей, больше половины из них были моложе 30 лет. К моменту окончания основных работ в 1984 году численность населения в окрестностях магистрали составила 1 млн человек. Что можно увидеть, отправившись в путешествие по БАМу, — в фотогалерее «Известий»