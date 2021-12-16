В туротрасли назвали самые популярные направления среди россиян в 2021 году

В 2021 году показатели туризма по внутренним и внешним направлениям значительно выше, чем в 2020 году. О том, какие направления оказались самими популярными среди россиян, в четверг, 16 декабря, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

По его словам, в текущем году среди внутренних направлений на новый уровень вышли Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Тюмень, Алтай, а также новые направления Северного Кавказа.

Новость дополняется.