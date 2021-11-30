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Ростуризм проверил готовность регионов к зимнему сезону

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Ростуризм проверил регионы на готовность к зимнему туристическому сезону, в том числе на предмет безопасности. Об этом 30 ноября сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, это связано с ростом спроса на отдых внутри страны.

«С учетом возросшего спроса на отдых внутри страны в этом зимнем сезоне, особенно на горнолыжных курортах, Ростуризм в рамках межведомственных рабочих групп отработал вопросы обеспечения безопасности туристов. Регионы подтвердили готовность к зимнему туристическому сезону, в том числе в части синхронизации работ различных служб, связанных с безопасностью граждан», — рассказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Чернышенко напомнил, что власти регионов самостоятельно решают, какие ограничения вводить, опираясь на ситуацию с распространением COVID-19.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне активно бронируют туры на новогодние праздники.

«Традиционно особой популярностью пользуются активные виды зимнего отдыха, особенно горные лыжи, сноуборд. Очень популярны этой зимой Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и, конечно, Шерегеш в Кузбассе, куда, кстати, со вчерашнего дня начали летать доступные чартеры», — рассказала она.

Догузова добавила, что в регионах проверили надежность инфраструктуры, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при ЧС и плохой погоде, проследили за соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.

«Так как активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности, то мы просим туристов обращаться только к аттестованным регионами гидам и аттестованным спортивными федерациями инструкторам-проводникам», — сказала Догузова.

Глава Ростуризма посоветовала путешественникам страховать свой маршрут, если он включает нахождение в горной местности или вдали от населенных пунктов и дорог. Кроме того, перед выходом на сложные маршруты рекомендуется зарегистрироваться в МЧС на портале «Госуслуги».

Также Догузова призвала туристов быть внимательнее при обращении к гидам и инструкторам. Каждый такой специалист обязан иметь аттестацию.

Накануне сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха в декабре.

По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, билеты в Москву в декабре искали 10,4% россиян, в Санкт-Петербург — 6,7%, а в Сочи — 5%. Также россияне интересуются перелетами в Стамбул (3,2%), Краснодар (2,5%), Калининград (2,3). Кроме того, пользователи искали билеты в Симферополь, Ереван, Минеральные Воды и Уфу.

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