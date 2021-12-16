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В СФ оценили предложение сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Сенатор Круглый оценил идею сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными
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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в четверг, 16 декабря, в беседе с «Известиями» оценил инициативу сделать предновогодние выплаты российским пенсионерам постоянными и ежегодными.

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«Мне кажется, что это неплохая идея, потому что люди, наши пенсионеры, это заслужили своим трудом», — отметил сенатор.

При этом он отметил, что реализовать подобную инициативу через законопроект возможно при наличии соответствующих бюджетных возможностей.

Ранее в этот же день «Известия» выяснили, что на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там объяснили необходимость принятия документа высокой инфляцией, а также данными о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

14 декабря в Минтруде РФ сообщили, что в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина будут подготовлены новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. В ведомстве добавили, что в 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому к 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей.

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