Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Как выяснили «Известия», на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, где был разработан такой документ, объяснили необходимость его принятия высокой инфляцией, а также данными Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в ней отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект о 13-й пенсии был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

«Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет — неработающим пенсионерам, неполная индексация — военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными. В связи с этим был разработан и направлен в правительство этот законопроект», — пояснил «Известиям» парламентарий.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными