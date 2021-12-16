В МИЦ «Известия» обсуждают планы россиян на новогодние праздники. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Куда россияне планируют поехать на новогодние праздники? Какие туристические направления доступны и пользуются популярностью? Как текущая эпидемиологическая ситуация и появление штамма «Омикрон» могут повлиять на правила въезда в Россию и зарубежные страны? Каковы предварительные итоги года в туриндустрии? Как будет реализовываться новый этап программы туристического кешбэка?
Участники:
- Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма;
- Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
- Валерий Коровкин, советник ассоциации «Турпомщь» по международным вопросам.