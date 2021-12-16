В ГД предложили дать занятым домашним хозяйством родителям трудовой статус

Необходимо рассмотреть возможность введения в РФ специального трудового статуса для родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Иван Сухарев, отправив письмо с соответствующей инициативой на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Он пояснил, что в России большое число граждан не трудоустроены официально, но всё свое время и силы тратят на ведение домашнего хозяйство и воспитание детей.

По словам Сухарева, такие граждане лишены социальных гарантий, предназначенных для людей, осуществляющих официальную трудовую деятельность, —например, внесение записи в трудовую книжку, формирование и отчисление пенсионных накоплений и так далее.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой», — приводит RT текст письма депутата.

По мнению депутата, выплата должна быть равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания.

29 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей, продавших жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

12 октября Путин заявил, что необходимо формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Российский лидер указал, что важно решить проблемы, которые представляют угрозу для стабильного развития и демографического будущего страны.