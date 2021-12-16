Российские ЗРК С-400 отработали уничтожение самолетов в Крыму

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» 15 декабря участвовали в масштабных маневрах в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», — говорится в сообщении.

В ходе учения расчеты ЗРК выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке

Плановые учения стали частью подготовки зенитных соединений. В то же время учения проходят на фоне общей напряженности на черноморском и украинском направлениях.

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин сказал, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.