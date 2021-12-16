Прямой эфир
Общество
Дептранс предупредил москвичей о сильных пробках
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022
Общество
В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей
Общество
Российские ученые завершили сбор данных об «Омикроне» в ЮАР
Экономика
Правительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн рублей
Мир
Гемпель предложил канцлеру ФРГ посетить Крым
Мир
ВОЗ обеспокоилась скоростным распространением «Омикрона»
Мир
Истребители США прибыли в Румынию для «усиления НАТО» в Черном море
Общество
Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Российские ЗРК С-400 отработали уничтожение самолетов в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» 15 декабря участвовали в масштабных маневрах в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Ударная комбинация: С-400 и С-300 превратят в арсеналы
Российские ЗРК получат возможность применять одновременно несколько типов боеприпасов разной дальности

«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», — говорится в сообщении.

В ходе учения расчеты ЗРК выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке

Плановые учения стали частью подготовки зенитных соединений. В то же время учения проходят на фоне общей напряженности на черноморском и украинском направлениях.

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин сказал, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021