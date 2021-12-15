Прямой эфир
Спорт
Сборная России по хоккею победила канадцев на домашнем этапе Евротура
Общество
Владельца «Листвяжной» и гендиректора «СДС-Уголь» арестовали
Общество
В аэропорту Домодедово можно получить международные сертификаты о вакцинации
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Политика
Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Мир
Зеленский назвал ожидаемые от США действия в ситуации с Донбассом
Общество
В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Мир
США заявили о поисках дипломатического решения ситуации вокруг Украины

В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году состоится с 21 марта по 2 июля. Основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля. Об этом говорится в приказах Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованных 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Без конечного списка: как изменится ЕГЭ с 2022 года
Для чего школьный экзамен приближают к советским стандартам

13 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году ЕГЭ планируется провести в доковидном формате, так как действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график экзаменов, не продлено.

Он также рассказал, что ученики 11-х классов уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Единственным регионом, в котором еще не все ученики сдали сочинение, является Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка по коронавирусу, региональный оперштаб попросил ведомство перенести даты сдачи в регионе.

30 августа эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. Так, в программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики. Например, в ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно было выбрать ответ, то есть поставить галочку. Из экзаменов по русскому языку уходит тестовое задание и вводятся испытания другого типа: будут проверяться связанность, логичность и убедительность текста

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021