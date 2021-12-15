В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году состоится с 21 марта по 2 июля. Основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля. Об этом говорится в приказах Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованных 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

13 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году ЕГЭ планируется провести в доковидном формате, так как действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график экзаменов, не продлено.

Он также рассказал, что ученики 11-х классов уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Единственным регионом, в котором еще не все ученики сдали сочинение, является Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка по коронавирусу, региональный оперштаб попросил ведомство перенести даты сдачи в регионе.

30 августа эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. Так, в программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики. Например, в ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно было выбрать ответ, то есть поставить галочку. Из экзаменов по русскому языку уходит тестовое задание и вводятся испытания другого типа: будут проверяться связанность, логичность и убедительность текста