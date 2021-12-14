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ЕГЭ в 2022 году пройдет в доковидном формате

Рособрнадзор: ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в доковидном формате. Об этом 13 декабря заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он рассказал, что ученики 11-х классов уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Единственным регионом, в котором еще не все ученики сдали сочинение, является Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка по коронавирусу, региональный оперштаб попросил ведомство перенести даты сдачи в регионе.

«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля», — пояснил Музаев.

Он отметил, что в случае изменения ситуации расписание будет переформатировано. Если весной будет сильное ухудшение эпидобстановки, то будет приниматься решение о переносе весенней волны, добавил он.

1 октября были названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году. Так, экзамены в России пройдут с 21 марта по 2 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому состоится 30 и 31 мая, по математике — 2 июня (профильный уровень) и 3 июня (базовый уровень).

6 июня пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня — по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня — по информатике.

Ранее, 13 сентября, Музаев заявил, что экзамены пройдут в допандемийном формате, если не будет очередных волн коронавирусной инфекции. Он также добавил, что вопрос о том, стоит ли оставлять ЕГЭ только для поступающих в вузы, до сих пор обсуждается.

30 августа эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. Так, в программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики.

Например, в ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно было выбрать ответ, то есть поставить галочку. Из экзаменов по русскому языку уходит тестовое задание и вводятся испытания другого типа: будут проверяться связанность, логичность и убедительность текста.

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