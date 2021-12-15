Прямой эфир
Мир
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Общество
Путин поручил утвердить программу развития транспорта в РФ до конца года
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину
Спорт
Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Мир
В ФРГ призвали кабмин выступить с инициативой о новом соглашении по РСМД
Мир
На Украине вступил в силу позволяющий пограничникам применять оружие закон
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов вечером 15 декабря
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Экономика
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы
Сюжет:

Источник рассказал об итогах переговоров Козака и Донфрид в Москве

Источник: Козак и Донфрид условились продолжить работу по имплементации Минских соглашений
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Об этом 15 декабря рассказал источник «Известий».

Стокгольм к одному: как РФ и США объединяют усилия по украинскому кризису
И могут ли переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена повлиять на эскалацию конфликта в Донбассе

Встреча Донфрид и Козака состоялась 15 декабря в Москве.

«Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США [Джо] Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта», — рассказал источник, принимавший участие в переговорах.

Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой. Она пообещала передать властям США полученные в ходе переговоров предложения о гарантиях безопасности и поделиться ими на встречах в Брюсселе, куда она направится из столицы РФ.

Также помощник госсекретаря США встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

До визита в Москву Донфрид побывала в Киеве, где также провела ряд встреч. Ожидается, что после российской столицы помощник американского госсекретаря направится в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только прямыми контактами Киева с представителями самопровоглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе был и остается внутренним.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021