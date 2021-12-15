Врач объяснил появление проблем с психикой в постковидный синдром

При любом инфекционном заболевании, которое сопровождается интоксикацией, психика человека может среагировать, однако это означает, что она уже была к этому предрасположена. Об этом в среду, 15 декабря, «Известиям» рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

Таким образом он прокомментировал слова главного психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе, который назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг. По его словам, в период постковидного синдрома появляются одышка, чрезмерная раздражительность, частичная амнезия. Например, переболевший коронавирусом человек может забывать те или иные слова. Одышка может появиться у спортсменов после нескольких минут занятий, чего до болезни не наблюдалось.

«Коронавирусная инфекция оказывает влияние на когнитивные способности, то есть способности мозга мыслить, планировать, запоминать данные. После перенесенного заболевания у некоторых людей повышается раздражительность, возникают проблемы с памятью. Однако эти же симптомы, связанные с нарушением психики, могут наблюдаться и после гриппа, после острой пневмонии, после обострения туберкулеза. При любом инфекционном заболевании или каком-то ином заболевании, сопровождающимся интоксикацией, психика человека может так среагировать. У кого-то она так среагирует, а у кого-то нет. Но если психика среагировала так после перенесенного заболевания, то это значит, что у психики была к этому предрасположенность», — объяснил Шмилович.

Так, например, до инфекционного заболевания мозг человека, возможно, уже страдал от травмы, атеросклероза или алкоголизма, предположил врач.

29 ноября крупнейшее на сегодняшний день международное исследование осложнений COVID-19, проведенное несколькими лечебными учреждениями, показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скорее всего, разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы. Среди них — инсульт, кровотечения и другие потенциально смертельные осложнения. Отмечается, что подобные последствия болезни стали существенной причиной смертности в пандемию.

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