В Омской области осудили истязавшую ребенка мать

В Омской области суд приговорил издевавшуюся над своим полуторагодовалым сыном мать к четырем годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила прокуратура Омской области.

Соучастница преступления, являющаяся сестрой матери ребенка, получила три года и девять месяцев колонии.

Отмечается, что женщины избивали полуторагодовалого мальчика, а также снимали происходящее на видео. После того как данные кадры попали в Сеть, делом заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка, мальчика из семьи забрали и отправили на лечение в Москву. Сейчас ребенок живет у дяди.

Накануне ребенок выпал из окна третьего этажа частного детского сада в Москве. Учреждение, по предварительным данным, было нелегальным. Ребенка госпитализировали. Проверку по факту его падения проводит следствие.

Выпавший из окна частного детского сада ребенок сказал прохожему, что его сбросили с крыши, о чем «Известиям» заявила жительница дома, где расположен детсад.