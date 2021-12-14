СК начал проверку после падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы

Следствие проведет проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 14 декабря 2021 года мальчик 2016 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и упал из окна с высоты 3-го этажа», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

Установлено, что в квартире, из окна которой выпал мальчик, оказывались платные услуги по уходу за детьми.

В квартире находилось еще пятеро детей.

«В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрошена няня, находившаяся в квартире, устанавливаются родители всех детей», — добавили в ведомстве.

Об инциденте в районе Бирюлево Восточное стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Донбасская. Детский сад, по предварительным данным, был нелегальным. Ребенок находится в больнице.