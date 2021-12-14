Прямой эфир
Культура
Вдова Мамонова анонсировала продажу его коллекции из 4 тыс. пластинок
Политика
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы
Спорт
Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым
Общество
Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Мир
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира
Общество
В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой
Мир
Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

СК начал проверку после падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие проведет проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

Ищут в капусте: стали известны подробности отравления детей в Тыве
Какие нарушения нашли в организации школьного питания

«Вечером 14 декабря 2021 года мальчик 2016 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и упал из окна с высоты 3-го этажа», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

Установлено, что в квартире, из окна которой выпал мальчик, оказывались платные услуги по уходу за детьми.

В квартире находилось еще пятеро детей.

«В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрошена няня, находившаяся в квартире, устанавливаются родители всех детей», — добавили в ведомстве.

Об инциденте в районе Бирюлево Восточное стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Донбасская. Детский сад, по предварительным данным, был нелегальным. Ребенок находится в больнице.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021