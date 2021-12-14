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Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы

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Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации пятилетнего мальчика, который выпал из окна жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе ведомства

В ведомстве уточнили, что ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома по улице Донбасская, где, по предварительным данным, был организован нелегальный детский сад, передает РЕН ТВ.

«По предварительной информации, квартира арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетним», — сообщила руководитель пресс-службы Людмила Нефедова.

В надзорном ведомстве добавили, что в момент происшествия в трехкомнатной квартире находились шестеро детей и один взрослый, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичная прокуратура поставила ход процессуальной проверки на контроль, пишет РИАМО.

Ранее, 14 сентября, в Кондопоге (Республика Карелия) 9-летняя девочка во время занятий в музыкальной школе облокотилась на окно, выдавила стекло и упала с высоты второго этажа. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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