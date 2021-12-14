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Няня из детсада с выпавшим ребенком не смогла объяснить произошедшее

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Няня, работающая в детском саду на юге Москвы, где выпал ребенок, не смогла объяснить случившееся. Об этом стало известно во вторник, 14 декабря.

Она отказалась ответить на вопрос, почему в здании нет защитных сеток на окнах, а также отметила, что учреждение не является детским садом и попросила обратиться к владелице. Всего, по ее словам, в саду работают две няни, и в момент инцидента одна была на кухне, а другая мыла ребенка.

Так называемый домашний детский сад организован в трехкомнатной квартире. Жилплощадь, согласно договору, снимается по договору об аренде жилого помещения.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома на Донбасской улице. Детский сад, по предварительным данным, был нелегальным. Ребенок находится в больнице. Проверку по факту его падения проводит следствие.

Выпавший из окна частного детского сада ребенок сказал прохожему, что его сбросили с крыши, о чем «Известиям» заявила жительница дома, где расположен детсад.

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