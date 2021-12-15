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Вирусолог Петр Чумаков: омикрон-штамм COVID-19 мог быть создан искусственно

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«Омикрон»-штамм коронавируса, который сейчас распространяется по миру, может быть искусственно создан. Об этом заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков​ в эфире «Радио России».

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По его словам, новый вариант могли намеренно сделать «суперослабленным», так как было решено «прекратить пандемию».

«Сейчас решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире», — сказал Чумаков.

По его словам, в «Омикроне» собрали все мутации, которые уже были известны и которые встречались в вирусе спонтанно, когда он эволюционировал.

Одновременно с этим в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот». По убеждению ученого, эта деталь не могла возникнуть в данном штамме в условиях естественного происхождения.

Ранее в этот день ученые медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed) сообщили, что вариант коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта». Поэтому новый штамм способен передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что штамм «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах мира. Там также отметили, что данная разновидность коронавируса распространяется невероятно быстрыми темпами.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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