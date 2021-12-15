Адвокат рассказал о допросе Рогозина по делу Сафронова

Летом 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу в отношении своего советника Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Информацию 15 декабря подтвердил адвокат Иван Павлов (признан иноагентом в РФ).

Павлов назвал показания Рогозина нейтральными, отмечает телеканал РЕН ТВ.

2 ноября Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По данным следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке). Воронина задержали в Москве по подозрению в госизмене в феврале 2021 года.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же вечер Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием. Уточняется, что ФСБ РФ подозревает его в работе на одну из спецслужб стран НАТО.

Как отметил 10 декабря 2020 года президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».

Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».